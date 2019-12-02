بروكسل – أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، امس زيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء إلى 400 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2024.

وقال في بيان، نشره موقع الحلف الإلكتروني، إنّه “بحلول نهاية عام 2020، يتعين على الحلفاء إنفاق 130 مليار دولار إضافية، حيث ستبلغ الزيادة التراكمية في الإنفاق الدفاعي بنهاية عام 2024، 400 مليار دولار”.

وأضاف أنّ المزيد من الحلفاء في الناتو باتوا ملتزمين بإنفاق نسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي على الإنفاق الدفاعي للحلف.

وأوضح قائلا: “هذا العام وصل المؤشر بالفعل لدى تسعة حلفاء إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، على إنفاق الدفاع للحلف، ومعظم الحلفاء يخططون لتحقيق هذا المؤشر، بحلول عام 2024 “.

ويضم حلف الناتو 29 دولة عضو من أمريكا الشمالية وأوروبا.

والخميس، نشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، تتحرك لخفض مساهمتها في الميزانية الجماعية لحلف شمال الأطلسي “الناتو” بشكل كبير، مقابل أن يعوّض أعضاء الحلف الآخرون ذلك النقص.

ونقلت الشبكة عن مسؤول في الناتو قوله: “وافق جميع الحلفاء على صيغة جديدة لتقاسم التكاليف، وبموجبها سترتفع حصص التكلفة المنسوبة إلى معظم الحلفاء الأوروبيين وكندا، بينما ستنخفض حصة الولايات المتحدة”.

الأناضول