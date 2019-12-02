إسبانيا – اكد مهاجم برشلونة، لويس سواريز، عقب الفوز على أتلتيكو مدريد، إن الفريق بأكمله يعي قيمة أن يحظى بلاعب مثل ليونيل ميسي، صاحب هدف الفوز الذي جاء قبل النهاية بدقائق.

وعاد برشلونة لتصدر جدول الليجا بهذا الانتصار برصيد 31 نقطة وبفارق الأهداف عن غريمه التقليدي ريال مدريد، وابتعد كل منهما عن أتلتيكو بست نقاط.

وصرح سواريز، الذي صنع هدف الفوز لـ(البرغوث) “الكل يعي قيمة أن تحظى بلاعب مثله (ميسي) في فريقنا، لكننا أيضا نقدر المباراة الكبيرة التي قدمها اللاعبون، بدءا من مارك (تير شتيجن) الذي كان نجما، لو لم يعمل الفريق ككل لم نكن لنحقق نحن المهاجمون الانتصارات”.

وأكد شعوره بالسعادة الكبيرة بهذا الانتصار في مدريد، مشيرا إلى أنه كان يعلم بأن المباراة ستكون “متكافئة للغاية” وأنها ستشهد العديد من الفرص للتسجيل.

وتابع “نعلم كيف تكون قوة أتلتيكو على أرضه، والإمكانيات التي يمتلكها على المستوى الدفاعي، هم أقوياء للغاية، وندرك أن الكرات الثابتة أيضا يتميزون فيها، لكن كان من المهم الحفاظ على نظافة شباكنا ومحاولة خلق فرص للتسجيل في مرماهم”.

المصدر: كووورة