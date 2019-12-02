أبوظبي – ارتفعت البورصات الخليجية في نهاية تداولات الأحد، متجاهلة تفاقم التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول هونج كونج، الذي أذكى قلق المستثمرين حول العالم بشأن محادثات التجارة بين العملاقين الاقتصاديين.

وكانت أسواق المال الإماراتية في عطلة رسمية اليوم حتى الثلاثاء لمناسبة اليوم الوطني، على أن تعاود الدوام الرسمي اعتبارا من الأربعاء.

وتصدرت بورصة الكويت الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الأول بنسبة 1.75 بالمئة إلى 6633 نقطة، فيما زاد المؤشر الرئيس بنحو 0.49 بالمئة إلى 4790 نقطة، وارتفع المؤشر العام بنسبة 1.42 بالمئة ليغلق عند 6012 نقطة.

وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.55 بالمئة إلى 7901 نقطة، بدعم مكاسب بعض الأسهم الكبرى في قطاعات المصارف والبتروكيماويات والموارد الأساسية.

وصعدت بورصة قطر بعد تراجع 3 جلسات متتالية، ليرتفع مؤشرها العام بنسبة 0.44 بالمئة، بالغا مستوى 10192 نقطة وسط صعود معظم القطاعات يتصدرها الصناعة بنسبة 0.64 بالمئة والبنوك بنسبة 0.63 بالمئة.

فيما ربحت بورصة البحرين ما نسبته 0.38 بالمئة إلى 1532 نقطة، مع ارتفاع أسهم “الأهلي المتحد” و”جي أف اتش” بنحو 1.45 بالمئة و0.85 بالمئة على التوالي.

ونمت بورصة مسقط بنسبة 0.25 بالمئة إلى 4074 نقطة مع ارتفاع أسهم “الجزيرة للخدمات” بنسبة 5 بالمئة و”ريسوت للاسمنت” بنسبة 3.7 بالمئة و”العز الإسلامي” بنسبة 3.2 بالمئة و”العمانية للتمويل” بنحو 2.9 بالمئة.

في المقابل، انخفضت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.5 بالمئة إلى 13780 نقطة بضغط مبيعات الأفراد والمؤسسات المحلية.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1793 نقطة، مع انخفاض أسهم “الأهلي” بنسبة 1.04 بالمئة و”الإقبال للاستثمار” بنسبة 0.33 بالمئة و”البنك العربي” بنسبة 0.17 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، مع ارتفاع أسواق:

الكويت: بنسبة 1.75 بالمئة إلى 6633 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.55 بالمئة إلى 7901 نقطة.

قطر: بنسبة 0.44 بالمئة إلى 10192 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.38 بالمئة إلى 1532 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.25 بالمئة إلى 4074 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 0.5 بالمئة إلى 13780 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.11 بالمئة إلى 1793 نقطة.

الأناضول