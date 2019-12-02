السعودية – افادت شركة “سامبا كابيتال”، مدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة “أرامكو” السعودية، الجمعة، إن اكتتاب المستثمرين الأفراد تجاوز المعروض بكثير، بطلبات شراء بلغت 47.4 مليار ريال (12.64 مليار دولار).

فيما بلغت طلبات الشراء من الأفراد والشركات معا، 44.34 مليار دولار ليصبح أكبر طرح عام أولي في العالم؛ بعدما تجاوز بكثير الرقم المسجل لصالح شركة “علي بابا” الصينية في 2014؛ حيث جمعت آنذاك 25 مليار دولار.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدأت “أرامكو”، أكبر شركة نفط في العالم، بطرح 1.5 بالمئة من أسهمها في سوق الأسهم المحلية، تبلغ 3 مليارات سهم، منها 0.5 بالمائة للأفراد (مليار سهم)، و1 بالمائة للمؤسسات (2 مليار سهم).

وأوضحت “سامبا كابيتال”، في بيان، أن حوالي 4.9 ملايين شخص اشتروا 1.48 مليار سهم مقابل 47.4 مليار ريال (12.64 مليار دولار) من أسهم الشركة المطروحة؛ حيث ضخوا 15.43 مليار ريال فوق المبلغ المطلوب لتغطية كاملة في اكتتاب الأفراد الذي انتهي الجمعة.

أما طلبات المستثمرين من الشركات فبلغت 118.86 مليار ريال (31.696 مليار دولار) خلال الـ 12 يوما الأولى من فترة بناء سجل أوامر اكتتاب الشركات الذي يتواصل حتى 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

والطرح العام الأولي لـ 5% من أسهم “أرامكو”، جوهر التاج للاقتصاد السعودي، يعد ركيزة أساسية في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرامية لتنويع موارد اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد على النفط.

واعتمدت “أرامكو” على الطلب المحلي والإقليمي لتغطية الطرح، فيما ألغت – على ما يبدو – خططا لعرض جزء من الطرح في بورصة أو بورصتين عالميتين لإنجاح الصفقة بسبب ضعف اهتمام مؤسسات الاستثمار الأجنبية.

وأفادت تقارير صحفية بأن صندوقي الثروة السياديين لأبوظبي والكويت ينويان الاستثمار في طرح “أرامكو”.

ويرى مراقبون أن الهجوم على “أرامكو” منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أدى إلى تنامي مخاوف المستثمرين العالميين إزاء قدرة المملكة على حماية واحد من أهم منشآت الطاقة العالمية.

الأناضول