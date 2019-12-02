إسبانيا – يستعد ريال مدريد لمرحلة صعبة في الأيام القليلة المقبلة، مع اقتراب موعد الكلاسيكو أمام برشلونة في 18 ديسمبر/كانون أول الجاري، في إطار الليجا.

ووفقًا لصحيفة “ماركا”، فإن كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد، يُهدد خطط زين الدين زيدان المدير الفني للميرنجي، قبل الموقعة المرتقبة مع الفريق الكتالوني.

وأضافت أن زيدان يخشى غياب كاسيميرو عن مواجهة برشلونة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لا سيما وأنه يتبقى له بطاقة صفراء واحدة كي يغيب مباراة واحدة عن الملكي.

ونوهت الصحيفة أن الريال الذي يستعد لمواجهة إسبانيول ثم فالنسيا قبل الكلاسيكو، بإمكانه تفادي المعضلة الصعبة، حال حصل كاسيميرو على بطاقة صفراء أمام إسبانيول، مما سيجعله يغيب عن رحلة فالنسيا فقط.

وأشارت إلى أن مباراة إسبانيول، بمثابة المباراة المثالية للبرازيلي للحصول على إنذار وضمان المشاركة في الكلاسيكو.

ولفتت إلى أن كاسيميرو من العناصر الأساسية في تشكيلة زيدان منذ انطلاق الموسم الحالي، حيث شارك في 19 مباراة ما بين الليجا ودوري أبطال أوروبا.

المصدر : كووورة