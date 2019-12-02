موسكو – وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن اللقاء الثنائي بين الرئيسين الروسي والأوكراني، على هامش قمة رباعية “النورماندي”، في باريس، سيكون مفيدا.

وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج “موسكو. الكرملين. بوتين” التلفزيونية، امس اعتبر الوزير أن لا جدوى من تخمينات حول إمكانية أن يكون اللقاء بين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، في حال عقده، “متكامل الأركان”.

وأشار إلى أن القمة في باريس ستجمع بين زعماء روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، وأن ذلك يتيح لبوتين وزيلينسكي إمكانية لإجراء محادثة، حسبما قالت إدارة الرئيس الروسي.

وأشار إلى أن اللقاء بين الرئيسين لن يكون رسميا لأنه سيعقد على هامش اجتماع آخر، “لكن هذا الاتصال سيكون مفيدا في أي حال من الأحوال، لأن رغبتنا شديدة في أن نفهم كيف يرى الزعيم الأوكراني السير في طريق تطبيق اتفاقات مينسك (حول التسوية في جنوب شرق أوكرانيا)، بعد كل التصريحات الغامضة والمتناقضة التي صدرت عن مكتب زيلينسكي”.

وعندما سئل عما إذا كان ممكنا أن يتناول الرئيسان أيضا العلاقات الثنائية بين روسيا وأوكرانيا، قال لافروف: “ليس ذلك في أيدينا نحن، فلم نكن نحن الذين خفضنا العلاقات الثنائية وأوقفنا المواصلات بين البلدين. إذا كان الجانب الأوكراني مهتما في استئنافها، وهو ما يؤكده خبراء كثيرون في كييف، فأعتقد أننا لن نتوانى في التجاوب”.

يذكر أن العاصمة الفرنسية باريس تستضيف في الـ 9 من ديسمبر، لقاء جديدا بين زعماء روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا في إطار “رباعية النورماندي”، لبحث سبل إنهاء النزاع المسلح في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) بين الحكومة الأوكرانية و”جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين” غير المعترف بهما.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية