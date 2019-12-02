لبنان – أعلنت وزيرة الطاقة اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، ندى بستاني خوري، تمديد مهلة التقديم لمناقصة استيراد البنزين، لمدة أسبوع آخر، وذلك لفتح مجال أمام مزيد من المنافسة، بحسب قولها.

وقالت بستاني في مؤتمر صحافي، إن ضغوط حصلت خلال الـ48 ساعة الماضية على الشركات، مؤكدة أن المناقصة لم تفشل بمجرد تقدم شركتين، وأن الاتصالات التي حصلت لا علاقة لها بالسياسة.

وأضافت البستاني:” تقدمت شركتان هما zr energy وlebneft بعرضين للمشاركة بمناقصة استيراد البنزين، وقانونيا نستطيع فض العرضين، لكن وصلنا طلبان للتمديد لذلك سنمدد أسبوعا، للاثنين المقبل، بهدف منافسة أكبر،.. مناقصة اليوم ناجحة ولم تفشل، لكننا نفضل أن ننتظر عروضا أكثر”.

وتمنت بستاني من الشركات أن تبيع المحروقات لكل محطات الوقود على الأراضي اللبنانية وقالت: “هذه المرة الأولى التي نضع فيها كوزارة طاقة دفتر شروط ونقوم بمناقصة لاستيراد البنزين ونقوم بنشر كل شيء في الإعلام من أجل الشفافية”.

ونوهت الوزيرة بأن “الشركات المستوردة للنفط قالت إنها غير قادرة على فتح اعتمادات لشراء البنزين، وتبيّن أن ذلك غير صحيح لذا قررت الوزارة أن تؤمن للمواطن الحق بالحصول على هذه المادة، وهذه التجربة ستسمح لنا بدرس الأسعار”.

ولفتت البستاني إلى أن الوزارة تبلغت من مصرف لبنان اليوم بأنه سيعامل الوزارة كما القطاع الخاص في موضوع فتح الاعتمادات بالدولار، و”نتمنى أن يعيد النظر بهذا القرار”.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، ويتمسك المحتجون بمطلب رحيل الطبقة السياسية اللبنانية الحالية بلا استثناء، لاتهامها بالفساد ونهب الأموال العامة.

المصدر: وكالات