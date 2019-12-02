انجلترا – تقدم نادي مانشستر يونايتد خطوة جديدة نحو التعاقد مع أحد لاعبي برشلونة خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فإن مسؤولي مانشستر يونايتد أجروا اتصالًا مع فرناندو فيليسيفيتش وكيل أرتورو فيدال نجم برشلونة، بشأن الانتقال اللاعب إلى “أولد ترافورد” خلال الميركاتو الشتوي.

وأشارت إلى أن إدارة مانشستر تتمتع بعلاقة جيدة مع فيليسيفيتش، والذي سهل انتقال أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان في الميركاتو الماضي.

وأوضحت أن قيمة الصفقة قد تبلغ 13 مليون إسترليني، ولكن مانشستر يونايتد سيواجه منافسة على ضم فيدال من قبل إنتر ميلان.

يذكر أن فيدال صرح مؤخرًا أنه قد يرحل عن برشلونة في الميركاتو الشتوي المقبل، وسيقوم بتقييم وضعه في النادي الكتالوني خلال شهر ديسمبر/ كانون أول الجاري.

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