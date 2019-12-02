مصر.. عصابة تحاول الاستيلاء على ملايين الجنيهات من بنك في دولة عربية

مصر.. عصابة تحاول الاستيلاء على ملايين الجنيهات من بنك في دولة عربية

مصر – تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مصر من القبض على عصابة حاول اعضاؤها الاستيلاء على ملايين الجنيهات من أحد البنوك في إحدى الدول العربية.

وورد بلاغ للأمن المصري من مسؤولي أحد البنوك حول اكتشافهم ورود تحويل من فرع البنك بإحدى الدول العربية بمبلغ يعادل 11 مليون جنيه مصري، لحساب شركة بالإسكندرية، واكتشافهم بأن ذلك التحويل تم عن طريق مستندات مزورة.

وتبين أن الشركة المصرية المستفيدة من ذلك التحويل هي شركة إنشاءات ومقرها الإسكندرية ويديرها شقيقان، وذلك التحويل المزور تم بالتواطؤ بين مسؤولي الشركة وموظفي فرع البنك المحول منه الأموال بالدولة العربية.

وكشفت تحقيقات الشرطة أن أحد الشقيقين، بالاشتراك مع أحد موظفي البنك، قاما بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك من خلال استغلال الثاني لطبيعة عمله كموظف بفرع البنك واطلاعه على حسابات العملاء وما بها من أرصدة وكذا توقيعات العملاء المعتمدة لدى البنك، وخاصة الراكدة.

وقام الاثنان بتزوير توقيع أحد العملاء على أمر تحويل، بزعم وجوده بالبنك في ذلك الوقت، وإرسال أمر التحويل المزور لحساب الشركة المصرية بأحد البنوك المصرية، بزعم وجود شراكة تجارية والدخول في مشروعات استثمارية بين عميل البنك المنصوب عليه وصاحب الشركة.

وتم ضبط صاحب الشركة وأحد الموظفين في البنك بمصر، والتحفظ على الموظف الآخر بمعرفة سلطات الدولة العربية المرتكبة بها الواقعة، بناء على بلاغ البنك بذات الموضوع .

المصدر: RT