ليبيا – قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي اليوم الأحد إن الاتفاقية التي أبرمتها بلاده مع حكومة الوفاق فتحت طريق أمام تركيا.

أوقطاري أشار في كلمة ألقاها خلال فعالية بولاية يوزغات وسط البلاد وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية اليوم الأحد إلى أن تركيا أبرمت الاتفاقية مع “ليبيا” (فائز السراج) في ظل محاولة قوى دولية حشر تركيا في الزاوية فيما يتعلق بشرقي البحر المتوسط حسب تعبيره .

وأوضح نائب الرئيس التركي أن بلاده أبرمت مع “ليبيا” (فائز السراج) اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة، مضيفاً:” أن الاتفاقية التي أبرمناها مع الحكومة الليبية الشرعية فتحت الطريق أمام تركيا في المنطقة الممتدة من تركيا إلى ليبيا وسنكون شاهدين على نتائج ذلك سوية”.