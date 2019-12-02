ليبيا – وصف نائب رئيس البرلمان العربي سعد الجمال اتفاقية رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع تركيا بـ”الخيانة العظمى” للدولة الليبية لأن الأخيرة تقوم بإرسال الأسلحة والإرهابيين إلى ليبيا.

الجمال توقع في تصريحات نقلتها قناة “ليبيا روحها الوطن” اليوم الأحد أن الاتفاق سيفتح الباب للجماعات الإرهابية والمتطرفة لزعزعة استقرار ليبيا.

وقال نائب رئيس البرلمان العربي إن مسألة سحب الشرعية من السراج والمجلس الرئاسي ستناقش داخل البرلمان العربي منتصف الشهر الجاري، وأن ذلك سيكون إجراء منصفا للشعب الليبي وحماية الأمن القومي الليبي والعربي.