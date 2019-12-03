واشنطن – افاد مركز كارتر إن الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، دخل مستشفى في جورجيا خلال عطلة نهاية الأسبوع لعلاج عدوى في الجهاز البولي.

وجاء في بيان المركز أمس الاثنين: “يشعر(الرئيس كارتر) بتحسن ويتطلع للعودة إلى داره قريبا”.

وكان كارتر البالغ من العمر 95 عاما قد خرج الأسبوع الماضي من مستشفى آخر، حيث خضع لإجراء عملية لتخفيف الضغط في الدماغ بعد نزيف ناجم عن سقوطه في الآونة الأخيرة.

وسجل كارتر رقما قياسيا في طول العمر بين رؤساء الولايات المتحدة السابقين. ومنذ تركه منصب الرئيس في عام 1981 يشارك في الأعمال الخيرية. وفي السنوات الأخيرة عانى كارتر من سرطان في الدماغ وأمراض أخرى.

المصدر: رويترز