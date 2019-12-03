ليبيا – أعلن مكتب الرعاية الصحية الأولية في بني وليد عن تسجيل أكثر من 50 حالة تسمم غذائي في المدينة نتيجة تناول أغذية فاسدة.

مدير مكتب الرعاية الصحية في بني وليد محمد الهوادي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا218” أمس الاثنين قال إن سبب التسمم يعود لتناول غذاء فاسد، مرجحاً أن يكون لحوم دجاج فاسدة وأن بعض الحالات جاءت من أحد المطاعم بالمدينة بينما حضر مصابون آخرون من منازلهم.

ولفت إلى أن المرضى تلقوا العناية الطبية في مستشفى بني وليد والمراكز الطبية العاملة في المدينة وأن مكتب الرعاية بالمدينة أقام غرفة طوارئ مستمرة لاحتواء الموقف وللحفاظ على الأرواح، مشيراً إلى أن أغلب الحالات كانت تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة والإسهال الحاد والقيء.

الهوادي طالب المواطنين وأصحاب السلخانات ومحلات بيع اللحوم بضرورة تحري قواعد النظافة العامة، مؤكدا على ضرورة وعي المواطنين بالاهتمام بالمعلومات الأساسية للمنتجات والسلع ومطابقتها للمواصفات القياسية والظروف التخزينية الملائمة للسلع السريعة التلف.