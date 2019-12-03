ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن مدينة طرابلس المركز علي التكبالي إنه بعد المهازل والمخاطر والفساد السرقات والتي توجت بخيانة البلاد كان لزاماً على البرلمان أن يخاطب المنظمات العربية والعالمية لعزل رئيس حكومة الوفاق.

التكبالي أشار في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى أن حكومة الرفاق غير معترف بها إلا من قبل الذين فرضوها على الليبيين والذين يتحملون المسؤولية أمام الشعب والعالم.

ولفت إلى أن رئيس البرلمان أخذ زمام المبادرة وخاطب كخطوة أولى الجامعة العربية لسحب اعتمادها لهذه الحكومة الفاشلة وهي خطوة ستعقبها خطوات تالية على المستوى الرسمي والشعبي والشخصي لتعريف العالم بما فعله السراج في حق الليبيين.