ليبيا – وصف عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض اليوم الاثنين توقيع المجلس الرئاسي لمذكرة تفاهم مع تركيا في هذا الوقت بالذات بـ”الخطوة الممتازة”.

الرعيض وفي تصريح خاص لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الاثنين أكد على ضرورة الوقوف مع هذه الخطوة لكسب تركيا كدولة حليفة للحكومة الشرعية ومواجهة ما أسماه بـ”عدوان حفتر على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) .

وأوضح القيادي بمدينة مصراتة أن الحل الأنسب لمواجهة “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) هو توحيد الصف بين كافة ما وصفها بـ”السلطات الشرعية” ومواجهة عناصره على الأرض ودحرها خارج أسوار العاصمة طرابلس، معتبراً أن بيانات الإدانة والاستنكار لن توقف الاخير عن ارتكاب المزيد من الجرائم في حق المدنيين ،حسب زعمه.

النائب المقاطع أشار إلى ضرورة محاسبة كل المعرقلين لعمل المؤسسات الشرعية في الدولة ومحاربتها حتى تكسب هذه المؤسسات احترام الشعب والعالم. على حد قوله.