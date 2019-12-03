ليبيا – زعم مستشار المؤتمر العام في الحوار السياسي أشرف الشح أن الاتفاقية البحرية بين السراج وتركيا إسترجعت لليبيا 39 الف كيلو متر مربع من المياه الاقتصادية الليبية التي أصبحت بها تركيا دولة جوار بحري ، مدعياً أن الاتفاقية منعت الاتفاق المصري اليوناني الإسرائيلي لاستكشاف الغاز في مناطق تمتلكها كل من ليبيا وأن هذا تطور إستراتيجي مهم.

الشحب وصف في تصريح لقناة ليبيا الأحرار التي تبث من تركيا تابعته المرصد القائد العام للقوات المسلحة بـ”المتسول لكافة دول العالم “، معتبراً أن الحديث حول دخول الأخير لطرابلس مجرد تراهات حسب تعبيره.

وإختتم حديثه قائلاً :” ليس هناك مجتمع دولي هناك دول لها مواقف مختلفة تنطلق من مصالح مختلفة طبقاً لوقائع مختلفة لو كان المجتمع الدولي يرى أن حفتر الطرف الأقوى لكان سحب الاعتراف بقرار مجلس أمن جديد ومنح الاعتراف للحويج وحفتر وهم من يمثلون الدولة الليبية ومن هو في طرابلس عصابة مارقة ويمكن ان تضرب بيد من حديد وتنتهي القصة لكن هذا تدليس وتمويه وتمييع الرأي العام لأن حفتر شخصية إجرامية لا يستطيع أن يجلس على طاولة ويتحاور بل يفشل”.