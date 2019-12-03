ليبيا – حمّل العضو المنشق عن مجلس النواب في طبرق جلال الشويهدي رئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة المسؤولية الكاملة حول استمرار ما وصفه بـ”الطيران الداعم لحفتر” (السلاح الجوي بالقيادة العامة) استهداف المدنيين والأطفال، حسب زعمه.

الشويهدي وفي تصريح خاص لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الاثنين وصف بيانات غسان سلامة بـ”المائعة” وعدم ذكره بشكل صريح “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) الذي أدعى أنه مرتكب لهذه الجرائم يجعله المسؤول الأول عن استمرار هذه الأفعال،حسب قوله.

وأكد الشويهدي أن الموقف الذي يجب اتخاذه من السلطات الشرعية في ليبيا هو إيقاف التعامل مع غسان سلامة على الصعيد الشخصي، موضحاً أن تحركات سلامة مشبوهة وتساعد في الانقلاب على الشرعية المعترف بها من مجلس الأمن والأمم المتحدة التي يمثلها سلامة في ليبيا حسب رأيه.