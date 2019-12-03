ليبيا – ترأس العضو المقاطع لمجلس النواب عن مدينة مصراتة و وزير داخلية الوفاق فتحي باآشاغا أمس الإثنين إجتماعا أمنيا موسعا لمناقشة عدد من المواضيع الأمنية وحلحلة عدد من العراقيل التي تواجه تنفيذ الخطط الأمنية للوفاق داخل طرابلس وضواحيها.

الإجتماع إستعرض بحسب المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق تداعيات ما وصفته بـ” الحرب على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) ومانتج عنها.

هذا وحضر الإجتماع كل من “رئيس جهاز المباحث الجنائية، مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت ،مدير مديرية أمن طرابلس، مدير إدارة الشؤون القانونية، مدير مكتب وزير الداخلية، رئيس مكتب المعلومات والتوثيق ، رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية”.