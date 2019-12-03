روسيا – أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن توسع حلف الناتو واقترابه من حدود بلاده يشكلان تهديدا محتملا بالنسبة إلى أمن روسيا.

وقال بوتين، في كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع عسكري عقده في مدينة سوتشي الروسية: “قبل انطلاق أعمالنا، أود لفت الاهتمام إلى انعقاد قمة لحلف الناتو في هذين اليومين، 3 و4 ديسمبر، في لندن، بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس هذا الحلف”.

وأشار بوتين إلى أن الناتو تم تشكيله لمواجهة الاتحاد السوفيتي، موضحا: “لا يوجد الآن أي من الاتحاد السوفيتي أو معاهدة وارسو، أي التحالف العسكري الذي تم تأسيسه ردا على إنشاء الناتو. إلا أن الناتو لا يزال موجودا بل متوسعا. وفي لحظة تشكيله ضم الحلف 12 دولة، لكن عدد الأعضاء يصل الآن إلى 29 دولة، بينما يتجاوز الإنفاق العسكري الإجمالي للحلف 70% من الإنفاق العسكري العالمي”.

وأضاف بوتين: “يجب علينا اليوم الانطلاق من أن توسع الناتو وتطوير بنيته التحتية قرب الحدود الروسية يمثلان أحد التهديدات المحتملة بالنسبة إلى أمن بلادنا”.

وأكد بوتين: “الصور النمطية من العصر السابق المبنية على التفكير انطلاقا من مبدأ التحالفات لا يمكن أن تكون آلة جيدة لإيجاد واتخاذ قرارات فعالة في ظروف التغيرات السريعة بل الخاطفة للأوضاع في العالم الحديث”.

وأردف: “ومع ذلك، أعربنا مرارا استعدادنا للتعاون مع الناتو، وأكدنا جاهزيتنا للتصدي معا للتهديدات الواقعية، بينها الإرهاب الدولي والنزاعات المحلية المسلحة وخطر الانتشار غير المسيطر عليه لأسلحة الدمار الشامل”.

المصدر: وكالات