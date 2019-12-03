لندن – اكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن فرنسا هي أكثر الدول احتياجا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وانتقد تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول “موت الحلف سريريا”.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، في لندن، قبيل قمة الناتو، “لا أحد بحاجة للناتو أكثر من فرنسا، ونحن الطرف الأقل استفادة من الحلف”​​​.

وعن تصريح ماكرون بخصوص موت الحلف سريريا، علق ترامب “ذلك تصريح خطير وغير جدير بالاحترام”.

أما فيما يخص مسألة الضرائب المتأزمة بين باريس وواشنطن، أكد ترامب رفضه للضرائب التي أعلنت فرنسا فرضها على الشركات الأمريكية غوغل، وفيسبوك، وتويتر.

وقال ترامب، في المؤتمر الصحفي: “فرنسا تضع ضرائب على شركاتنا​​​.. هذه الشركات كانت ضدي ولا مانع لدي من فرض ضرائب عليها، ولكن لو أن أحدا سيفرض عليها ضرائب فيجب أن يكون هو الولايات المتحدة، ولا أقبل أن تفرضها عليها دولة أجنبية”.

وأضاف ترامب: “نحن نفرض ضرائب على المشروبات الكحولية من فرنسا وعلى بعض منتجاتها، وكذلك على “إيرباص”، ونحن سنكمل بهذا الاتجاه”.

المصدر: وكالات