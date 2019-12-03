ليبيا – أكد النائب الأول لرئيس حركة النهضة التونسية الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في تونس عبد الفتاح مورو أن بلاده إمتداد لليبيا كما أن الجزائر امتداد لتونس.

مورو وفي مقابلة مع موقع “القدس العربي” أمس الاثنين قال:” لكن الوضع الليبي يشغلنا كثيرا، فعدم الاستقرار السياسي أدى إلى عدم الاستقرار الأمني والوضع الاقتصادي متدهور في ليبيا ونحن نتحمل جزءا من المسؤولية المترتبة على ذلك دعانا إلى قبول فتح أبوابنا بدون منة عليهم لأشقائنا الليبيين فهو حق لهم أن يلجأوا إلينا ونلجأ إليهم”.

وأضاف:” لكن بقاء الوضع غير مستقر في ليبيا جعلنا نتخوف من مقبل الأيام. لذلك نرغب في أن يسد باب التدخل في شأن ليبيا ولعل البلدين المؤهلين للتدخل في ليبيا بدون مخافة الاستيلاء على خيراتها أو طمعا فيها هما تونس والجزائر هذان البلدان لا مطامع لهم في ليبيا”.

وتابع:” نحن مستعدون أن يكون لنا أكثر من الحضور مع أشقائنا الليبيين في حل إشكالاتهم على أن ينطلقوا من موقف وطني يقطع العلاقة مع الذين يريدون أن يتدخلوا في شأنهم الداخلي”.

مورو إختتم حديثه بالقول:” ليبيا اليوم تعاني لأن الغير أرادها معركة بين قوى جهوية ودول في المنطقة ودول عالمية كل يريد منها النفاذ إلى قلب افريقيا والاستيلاء على خيرات ليبيا”.