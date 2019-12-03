لكويت – قضى الأمير البريطاني وليام، دوق كامبريدج، أمس الاثنين، سهرة استثنائية بدوية لتجربة نمط الحياة الصحراوية التقليدية، خلال زيارته الرسمية الأولى إلى دولة الكويت.

ونشر الحساب الرسمي لقصر كينسينغتون على موقع “تويتر”، صورا من سهرة الأمير، مشيرا إلى أنه “في خيمة تقليدية في الصحراء خارج الكويت، انضم دوق كامبريدج إلى الشباب الكويتي في مناسبة خاصة، لتجربة ما يجعل ثقافتهم الريفية فريدة من نوعها”.

وتم استقبال الأمير عند وصوله المعسكر الصحراوي، بالتمر والقهوة والركوب على الجمال، من أجل معايشة أجواء تراثية، في زيارة تستغرق 4 أيام إلى الشرق الأوسط، والتي ستشمل أيضا سلطنة عمان.

ولم ترافق كيت ميدلتون زوجها الأمير وليام في زيارته هذه.

المصدر: وكالات