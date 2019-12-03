ليبيا – قال محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين ان استمرار قصف الأحياء المدنية وقتل الأبرياء المدنيين والدمار الناتج عنها وسط سكوت دولي وتواطؤ مع من أسماه ” متمرد يقود خليطا من المجرمين والمرتزقة الروس والأفارقة ” هي جرائم تجاوزت كل الحدود .

وتوعد صوان في منشور له عبر صفحته تابعته صحيفة المرصد مساء الإثنين بأن يد العدالة ستطال كل المسؤولين عن ذلك عاجلا أم آجلا.

وأضاف : ” أسجل إدانتي المتكررة لما يقوم به حفتر من انتهاكات – متشرفا بالوقوف ضد مشروعه العسكري الانقلابي الذي يهدف إلى عودة استبدادٍ ناضلنا ضده عقودا وقدمنا التضحيات للتخلص من شبحه ” .

وجدد صوان دعوته لكل الفئات والشرائح والنخب السياسية والشخصيات العامة للإفصاح عن مواقفهم، والتكاثف صفا واحدا في وجه ما أسماه ” المشروع الظلامي ” الذي يقوده حفتر فيما أثار هذا اللفظ تندّر وفكاهة بعض المعلقين تجاهه وتجاه ” الظلاميين الحقيقيين ” الذين كان يدعمهم هو وحزبه وقناته ويسميهم ” مجالس شورى الثوار ” .

وختم رئيس حزب العدالة والبناء قائلًا : ” لم يعد هناك مجال للبقاء في المنطقة الرمادية بعد أن انكشفت نواياه ( حفتر ) وأغراضه الخبيثة واتضحت خطورته على وحدة ليبيا ونسيجها وطموح شعبها في بناء دولته ” .

المرصد – متابعات