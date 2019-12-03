ليبيا – وصف رئيس حزب الائتلاف الجمهوري عزالدين عقيل زيارة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى السعودية واستقباله من العاهل السعودي بالتطور الهام الذي أملته تداعيات الاتفاقية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

عقيل وفي اتصال هاتفي مع صحيفة “العرب” اللندنية الاثنين أعتبر أن هذه الاتفاقية التي أثارت غضب الليبيين ومصر واليونان وعدد من دول حوض المتوسط تتجاوز مخاطرها ليبيا لتشمل الأمن القومي العربي، وبالتالي، فإن استقبال العاهل السعودي للمستشار عقيلة صالح من شأنه تقديم جرعة دعم إضافية في مواجهة التهور التركي في المنطقة.

وأضاف أن زيارة المستشار صالح إلى السعودية في هذا التوقيت بالذات تأتي في سياق توازنات “سياسة الرعب” في المنطقة ذلك أنه من الواضح أن الملف الليبي دخل في مرحلة جديدة شديدة الخطورة.

رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري الذي يرى أن الدعم العسكري التركي لميليشيات حكومة الوفاق هو انتهاك خطير للقانون الدولي أعرب عن أمله في أن تسفر هذه الزيارة عن دعم لقوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر ذلك أن الرد العسكري الميداني يبقى هو المؤثر والحاسم في مثل هذه الحالة.