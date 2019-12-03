روسيا – انتقد رئيس الاتحاد السوفيتي السابق، ميخائيل غورباتشوف، صحيفة “Foreign Policy” الأمريكية بعد نشرها مقالا حول ظهوره في إعلان ترويجي للبيتزا، وأعرب عن خيبة أمله من نشر مثل هذه المواد.

وتعليقا على هذا المقال، الذي كشف أن غورباتشوف قبل المشاركة في الدعاية للبيتزا “Pizza Hut” مقابل المال، قال رئيس الاتحاد السوفيتي: “نعم، كنت حينذاك في حاجة إلى المال، لأعمال الصندوق (صندوق غورباتشوف)، والأنشطة الاجتماعية”.

كما أعرب غورباتشوف عن دهشته من نشر الصحيفة لهذه المادة الآن.

تجدر الإشارة إلى أن غورباتشوف ظهر مع حفيدته، سنة 1997 على شاشة التلفاز في دعاية للبيتزا “Pizza Hut”، وأثار ظهوره بهذه الصورة الكثير من التعليقات.

وتلقى غورباتشوف بعد ذلك عددا لا بأس به من عروض التصوير في الإعلانات التجارية من هذا النوع، وشارك في عدد منها لكي يكسب المال، حسب قوله، لمؤسسة البحث الخاصة به المسماة “صندوق غورباتشوف”.

المصدر: وكالات