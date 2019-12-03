مقرب من الرئيس العراقي: صالح لم يستلم اسم أي بديل لعبد المهدي

مقرب من الرئيس العراقي: صالح لم يستلم اسم أي بديل لعبد المهدي

العراق – أكد مصدر مقرب من الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم أن الأخير لم يستلم اسم أي بديل لرئيس الحكومة العراقية المستقيل، عادل عبد المهدي.

وقال لـRT إن “الأسماء التي قيل إنها طرحت على أنها مرشحة بدلاً عن عبد المهدي وإنها وصلت لرئيس الجمهورية، غير صحيحة وعارية عن الصحة”.

وأضاف أن “الرئيس العراقي لم يتسلم أي اسم حتى الآن”.

يذكر أن وسائل إعلام أجنبية ذكرت أن قائمة المرشحين لخلافة عبد المهدي تشمل رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، والنائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، محمد السوداني، ووزير الشباب السابق المرشح عن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، عبد الحسين عبطان، والنائب عن تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، عدنان الزرفي، والسياسي المستقل عزت الشابندر.

المصدر: RT