واشنطن – كشف مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أفرجت عن 105 ملايين دولار من المساعدات الأمنية للقوات المسلحة اللبنانية، بعد أشهر من التعليق غير المبرر.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن اثنين من موظفي الكونغرس ومسؤول في الإدارة الأمريكية، لم تكشف عن اسمهم.

وقال المسؤولون إن الإفراج عن المساعدات جاء قبل عطلة عيد الشكر (28 نوفمبر/تشرين الثاني)، وأنه تم إخطار نواب البرلمان بالأمر، الإثنين.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن المساعدت تم حجبها في مكتب الإدارة والميزانية منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، رغم موافقة الكونغرس عليها مسبقًا، وحظيها بدعم ساحق من البنتاغون ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي.

وأضافت أن البيت الأبيض لم يعط بعد أي تفسيرا حول سبب التعليق رغم الاستفسار عنها بشكل متكرر من قبل الكونغرس.

وكانت وسائل إعلام أمريكية، نقلت في مطلع الشهر الفائت، عن مسؤولين لم تسمهم أن إدارة ترامب ستحجب مساعدات أمنية عن لبنان حجمها 105 ملايين دولار، وذلك بعد يومين من استقالة رئيس وزرائه سعد الحريري.

وكانت الإدارة الأمريكية طلبت الموافقة على تلك المساعدات اعتبارا من مايو/أيار الماضي، قائلة إنها ضرورية للبنان لتمكينه من حماية حدوده، وشملت المساعدات نظارات الرؤية الليلية وأسلحة تأمين الحدود.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأوّل الفائت احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية، ومطالبا برحيل النخبة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية مستفحلة.

ومنذ أن استقالت حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990).

الأناضول