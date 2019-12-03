مصر – غيب الموت الفنان المصري محمد خيري عن عمر يناهز الـ 77 عاما، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها في الأيام الأخيرة استلزمت نقله إلى إحدى المستشفيات.

وأعلن شريف خيري نجل الفنان الراحل عن الأمر عبر حسابه على “فيسبوك”، مشيرا إلى كون صلاة الجنازة ستقام بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة عصر اليوم الثلاثاء.

وولد محمد خيري بالقاهرة عام 1942، وقدم طيلة مشواره الفني أكثر من 160 عملا، كان آخرها عام 2010 حينما شارك في مسلسل يحمل اسم “نعم ما زلت آنسة”.

وقبل أن يتمكن منه المرض وأصيب بجلطة، تسببت في ابتعاده عن الأعمال الفنية، وأعلن نجله عن دخوله إلى العناية المركزة في الشهر الماضي. وقدم الراحل العديد من الأعمال أشهرها فيلم “العمر لحظة” الذي تحدث عنه من قبل في لقاء، مؤكدا أن ما يحزنه هو وفاة جميع أبطال الفيلم وأنه ينتظر دوره.

ويبدو أن هذا الفيلم كان له ذكريات خاصة مع الراحل، حيث أكد أن الفنانة ماجدة هي من عرضت عليه المشاركة، إلا أنه شعر في وقت من الأوقات بتراجعها بعد محاولة التأثير عليها من قبل البعض، ما تسبب في انفعاله وقرر الانتحار بالقفز من الشرفة، إلا أن أحمد زكي هو من أنقذه وطمأنه وأكد له أنه من سيقوم ببطولة الفيلم وهو ما تحقق.

وسائل اعلام مصرية