ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الفنان الراحل عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، على أن يدفن في مقابر الأسرة في قرية ميت حلفا.

وعلم موقع FilFan.com أن شعبان قد دخل المستشفى عقب عودته من المملكة العربية السعودية بعد أن شارك في فعاليات موسم الرياض، حيث كان يعاني من فترة طويلة من أزمة في قدمه بعد أن تعرض للكسر وقام بعملية تركيب مسامير، لكنه عقب عودته من المملكة ارتفعت درجة حرارته وتم حجزه في المستشفى، إلى أن توفي إثر أزمة قلبية حادة.

يشار إلى أن عبد الرحيم كان قد أحيا إحدى الحفلات بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات ليالي المحروسة بموسم الرياض، قبل أيام، حيث أحيا حفله وهو جالس على كرسي متحرك نظرا لإصابته في بمشكلة في العظام.

كان الفنان شعبان عبد الرحيم، قد طرح مؤخرا أغنية جديدة مهاجما فيها قناة الجزيرة نظرا لتحريضها ضد مصر عبر قنواتها، والأغنية من كلمات الشاعر إسلام خليل، وقدم شعبان وإسلام الأغنية كـ”ديو” لفضح أكاذيب الجزيرة.