انجلترا – تحدث أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، جون ألدريدج، عن مستوى النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول خلال المباريات الأخيرة، مشبها إياه بـ “شبح اللاعب الذي نعرفه”.

وتحدث ألدريدج عن تراجع مستوى صلاح خلال مقابلة صحفية على موقع “ليفربول إيكو”، قائلا: “لست متأكدا إذا كان صلاح لا يزال يلعب بينما يعاني من الإصابة في كاحله، لأنه شبح لما شاهدناه سابقا وما نعلم أن بإمكانه فعله، هو فقط لا يبدو في حالة طبيعية، أتمنى أن يكون هناك سبب بسيط وسيصبح على ما يرام قريبا”.

وأضاف: “بالطبع، نحن نعلم بالنظر إليه أنه ليس محمد صلاح الذي نعرفه، ليس نفس اللاعب الذي سجل 44 هدفا و27 هدفا على مدار الموسمين الماضيين في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

يذكر أن صلاح هداف “البريمير ليغ” في الموسمين الماضيين، فيما سجل 6 أهداف فقط هذا الموسم بعد انقضاء 14 جولة من عمر المسابقة.

المصدر: وكالات