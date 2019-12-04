فيينا – فتحت أسعار النفط الآجلة، الثلاثاء، على ارتفاع بدعم من توقعات باحتمالية إعلان تحالف (أوبك+)، تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لما بعد مارس/آذار 2020، خلال وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وبدأ التحالف المؤلف من أعضاء في (أوبك) ومنتجين مستقلين، مطلع 2019، تنفيذ اتفاق لخفض إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، ينتهي في مارس/ آذار 2020، في محاولة لتحقيق الاستقرار لأسواق وأسعار النفط العالمية.

وبحلول الساعة (07:43 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.34 بالمئة أو 21 سنتا إلى 61.13 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير/ كانون ثاني، بنسبة 0.54 بالمئة أو 31 سنتا إلى 56.24 دولارا للبرميل.

وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اجتماعها الـ 177 في مقرها بالعاصمة النمساوية فيينا، الخميس المقبل، يتخلله اجتماع لتحالف (أوبك+).