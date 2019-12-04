إسبانيا – كشف تقرير إعلامي إسباني، اليوم الأربعاء، أن إدارة برشلونة سبق أن سخرت، من إمكانية التعاقد مع الأوروجوائي فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد.

ووفقًا لبرنامج “الـ تشيرنجيتو” الإسباني، فإن لويس سواريز، مهاجم البارسا، سبق أن رشح مواطنه للانضمام للفريق الكتالوني، لكن مسؤولي النادي ردوا على طلبه بالضحك.

وكان فالفيردي (21 عامًا)، قد انتقل من بينارول إلى ريال مدريد، في صيف 2016، خلال صفقة بلغت قيمتها 5 ملايين يورو فقط.

ويعيش فالفيردي هذا الموسم أفضل حالاته مع الميرنجي، حيث بات أساسيًا في تشكيل المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، كما تطور على مستوى الأداء الهجومي وإحراز الأهداف.

ويتصارع برشلونة وريال مدريد على قمة الليجا حاليا، حيث يتصدر البلوجرانا المسابقة برصيد 31 نقطة، متقدما بفارق الأهداف على غريمه.

المصدر: كووورة