ليبيا – في اطار مساعيه لفك الحصار الذي يفرضه المجتمع الدولي على الحكومة المؤقتة باستخدام كل الدبلوماسيات المتاحة التقى وزير الخارجية و التعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج مع احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

اللقاء ناقش وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة عدد من المواضيع و العوائق التي تعيق عمل الاتحاد الليبي لكرة القدم ومن أهمها الدعوى لرفع الحظر عن الملاعب الليبية وخاصةً الملاعب الرياضية في المدن التي تخضع لسيطرة السلطات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب شعبياً و الحكومة المؤقتة المنبثقة عنه والقيادة العامة للجيش حيث ان هذه المناطق تنعم بالأمن والأمان ولابد من ادراجها في أي نشاطات رياضية محلية و دولية.

وقدم الحويج عرضاً وافياً حول الأمن والاستقرار والحالة الطبيعية للحياة وابدى رئيس الاتحاد الافريقي تفهماً وحماساً حول عودة الملاعب الليبية للأنشطة الإفريقية والقارية ووعد بترتيب زيارة قادمة يلتقي خلالها المسؤولين في المجالات ذات الصلة.

اللقاء جاء لأن الاتحاد الافريقي لكرة القدم له تاريخ عريق وقاعدة شعبية كبيرة في الأوساط الشبابية خاصة و كل الشرائح الرياضية عامة.