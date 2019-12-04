ليبيا – وصفت وزارة الخارجية الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا والمجلس الرئاسي بشأن المناطق البحرية في شرق البحر المتوسط بـ “غير المفيدة والمثيرة للاستفزاز ” .
وفي بريد وجهته إلى وكالة الأنباء اليونانية الرسمية ” أمنا ” قالت وزارة الخارجية الأمريكية: “في حين أن الولايات المتحدة عمومًا لا تتخذ موقفًا من النزاعات الحدودية لدول أخرى ، فإننا ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن جميع مثل هذه الأعمال ، أن خطر تصاعد التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط في هذا الوقت الحساس “.
وأضافت الخارجية الأمريكية إن مثل هذه الإجراءات سلطت الضوء على خطر استمرار الصراع الليبي في أبعاد إقليمية أوسع ، كما حثت جميع الأطراف المعنية على العمل نحو حل تفاوضي.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في إشارة إلى “حكومة الوفاق الوطني ” ، على وجه الخصوص ، إن الإعلان عن مذكرة تفاهم موقعة بين تركيا والمجلس الرئاسي بشأن ترسيم الحدود قد أثار توترات في المنطقة وهو أمر غير مفيد واستفزازي ، وفقاً لما صرحت به للوكالة اليونانية الرسمية .
ويأتي هذا عقب تصريح من ” جيفري بيات ” السفير الأمريكي لدى أثينا الذي وصف الإتفاقية بـ ” المزعومة ” مشيرًا إلى أن من شأنها زعزعة الإستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط ، وذلك خلال حديث له اليوم مع الصحافيين في العاصمة اليونانية .
المصدر : وكالة الأنباء اليونانية
الترجمة : المرصد – خاص