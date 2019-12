ليبيا – أعلن المجلس الرئاسي عن عقده اجتماع لـ ” مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار ” صباح اليوم الأربعاء برئاسة فائز السراج بصفته المتنازع عليها كرئيس لمجلس أمناء المؤسسة .

وحضر الإجتماع كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير، ووزير التخطيط بالوفاق طاهر الجهيمي والمالية فرج بومطاري والاقتصاد علي العيساوي والعضو الذي وصفه بالمستقل محمد هويدي وبحضور رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود.

ولم يوضح المجلس في بيان نشره حول الإجتماع ما اذا كان قد تزامن مع الهجوم المسلح الذي تعرض له أم لا على يد مجموعة مسلحة قالت مصادر الحكومة أنها كانت تبحث عن بومطاري والسراج و تطالب بـ ” المستحقات المالية المتأخرة والمكافآت والعلاج ” .

BREAKING | Clashes in #Tripoli outside the Ministry of Finance and the Prime Minister’s office In Al-Sikka Road between armed groups belonging to the Defence and Interior ministries of the #GNA. #Libya #ObservatoryLY pic.twitter.com/yAEhp7hCyC

