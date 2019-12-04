العراق – أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية بإلقاء القبض على القيادي البارز في “داعش”، المعروف باسم أبو خلدون، الذي شغل منصب نائب الزعيم السابق للتنظيم، أبو بكر البغدادي.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان أصدرته مساءالثلاثاء: “وفقا لمعلومات دقيقة، قوة من شرطة الحويجة بمحافظة كركوك تتمكن من إلقاء القبض على الإرهابي الملقب باسم أبو خلدون داخل إحدى الشقق في منطقة واحد آذار”.

وأضاف البيان أن أبو خلدون “كان يحمل هوية أحوال مزورة باسم شعلان عبيد”، موضحا أن “المجرم” سبق أن شغل “منصب نائب المقبور أبو بكر البغدادي”.

كما ذكرت خلية الإعلام الأمني أن أبو خلدون “كان سابقا يشغل منصب ما يسمى بالأمير العسكري لمحافظة صلاح الدين”.

بدورها، قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحفي، إن الاسم الحقيقي للمقبوض عليه هو حامد شاكر سبع البدري، وهو ابن عم البغدادي.

وأشارت إلى أنه كان من أهم القيادات التي أدارت ملف الاستخبارات في “داعش”، مشددة على أن القوات الأمنية العراقية تواصل ملاحقة قيادات التنظيم في عدد من المدن والمحافظات، وذلك بعد تمكن الولايات المتحدة من القضاء على البغدادي.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 27 أكتوبر الماضي، أن زعيم تنظيم “داعش”، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، قتل بعملية “جريئة” نفذتها القوات الخاصة الأمريكية بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا، مشيرا إلى أن البغدادي انتحر عندما كان يحاول الفرار من العسكريين الأمريكيين عبر نفق تحت مخبئه، حيث أنهى حياته و3 من أطفاله بتفجير حزام ناسف.

وأعرب ترامب، خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن شكره لكل من روسيا والعراق وسوريا وتركيا على إسهامها في تنفيذ هذه العملية، قائلا إن الجانب الروسي فتح المجال الجوي فوق أراضي سيطرته في سوريا أمام الطيران الأمريكي.

وفي 6 نوفمبر، ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن قوات الأمن في بلاده ألقت القبض على زوجة البغدادي وشقيقته وصهره.

المصدر: RT