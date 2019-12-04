ليبيا – قال المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة سبها علي الطرشاني إن فكرة جمع مخلفات الحروب والذخائر المعطوبة انطلقت من تجمع شباب الجنوب وبالتنسيق مع الغرفة الأمنية وباقي كتائب المنطقة العسكرية سبها.

الطرشاني وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” الثلاثاء قال:” منذ ثلاثة أيام ونحن نجمع المخلفات والألغام والمقذوفات الحربية التي لم تنفجر في أكثر من نقطة في مدينة سبها تمهيدا لنقلها خارج المدينة لإعدامها”.

وأكد المتحدث باسم الغرفة الأمنية على وجود تنسيق عالٍ بين كتيبة الهندسة والغرفة الأمنية وهيئة السلامة الوطنية في هذا الشأن.

هذا وأطلق تجمع شباب الجنوب بالتنسيق مع الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة سبها وهيئة السلامة الوطنية حملة لجمع مخلفات الحروب والذخائر المعطوبة التي قد تؤثر على سلامة الليبيين وأبناء المدينة.