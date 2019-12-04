ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه ىإن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا تأخرت كثيرا ولكنها أتت قبل أن يفوت الأوان.

الفقيه وفي تصريح لشبكة “الرائد” المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الثلاثاء أوضح أن هذه الاتفاقية التي تحتوي على شقين اقتصادي وأمني أرجعت في شقها الاقتصادي الأمور إلى نصابها وأرجعت حقوق ليبيا البحرية على حد زعمه.

وأضاف أن هذا الحق كان ضائعا بسبب استغلال بعض الدول عدم الاستقرار في ليبيا وضعف الحكومات والمجالس التشريعية فيها فأبرمت اتفاقيات دون مراعاة حق الدولة الليبية.

أما فيما يتعلق بالشق الأمني،فقال الفقيه إن مذكرة التفاهم ستولد توازنًا في الوضع الليبي وتحُدّ مما وصفه بـ” التدخل السلبي ” الذي تجاوز كل الحدود بعد أن أصبحت ليبيا في المدة الأخيرة مسرحًا لتدخلات دول عدة، حسب تعبيره.

عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة زعم أن ما جعل دولا بعيدة عن حوض البحر المتوسط تستنكر هذه الاتفاقية مثل السعودية والإمارات والبحرين ليس الضرر المادي ولكن الخوف من أن تقطع مذكرة التفاهم الطريق على مشروع عودة الدكتاتورية إلى ليبيا ومنع قيام أي نظام يسعى للسيادة الدستورية.