ليبيا – قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق الثلاثاء إن الاتفاقيات الأخيرة التي تم توقيعها بين تركيا وحكومة الوفاق غير قانونية وباطلة دستورياً، مشيراً إلى أن تنفيذها فيه اعتداء على حقوق وحدود دول أخرى وانتهاك لسيادتها البحرية هذاو لن يساهم إلا في تأجيج النزاعات وزيادة التوترات بين دول البحر المتوسط.

بليحق وفي تصريح لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” أوضح أمس الثلاثاء ان للدستور الليبي والاتفاق السياسي لا يحق لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج توقيع اتفاقيات تهم مستقبل البلاد مع تركيا أو أيّ دولة أجنبية دون الرجوع إلى سلطة البرلمان وأخذ موافقته، ولذلك فإن هذه المعاهدات باطلة وغير دستورية، مؤكداً أن البرلمان راسل مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن.

وتعليقاً على حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستسير في تنفيذ الاتفاق مع ليبيا وذلك رغم الرفض الليبي والإقليمي لهذه الخطوات الاستفزازية، قال بليحق: “هو حرّ في قول ما يريد، لكن هذه الاتفاقيات لن تمرّ ولن تطبّق، لأنّ فيها اعتداء على الحدود البحرية لعدة دول مثل اليونان وقبرص وانتهاك لمياه المتوسط، ليبيا لا تملك حدوداً بحرية مع أنقرة، وبالتالي مثل هذه الاتفاقيات لن تزيد إلا في تأجيج النزاعات بين هذه الدول وستشكل خطورة على السلم والأمن في منطقة حوض المتوسط”.