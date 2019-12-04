ليبيا – أعلن اللواء 73 مشاة بالقيادة العامة عن وصول تجهيزات جديدة للسرية الثانية ك298 دبابات بإمرت العقيد جمعه العبيدي منها عربات نقل الجنود الـBMP والتي تتميز بالسرعة والإقتحام والتحرك في الأراضي الوعرة لتأمين الجنود فالنقل والتحرك وخاصة مع استخدامها في عدة معارك في بنغازي ودرنه فالسابق.

اللواء 73 مشاة أوضح بحسب الناطق باسمه المنذر الخرطوش بأن هذه المرة الأولى التي تشارك فيها عربات من هذا النوع في معركة العاصمة طرابلس.

وبشأن سير المعارك جنوب طرابلس أوضح الخرطوش بأنه تجري اشتباكات متقطعة بمناطق محيط معسكر النقلية ومعسكر حمزة وكوبري السواني ، مبيناً بأنه يسود باقي المحاور هدوء حذر بإنتظار التعليمات بمنطقة العزيزية للإقتحام.

كما أكد حدوث اشتباكات قوية بمناطق محيط طريق لابيار في عين زارة منذ صباح اليوم.