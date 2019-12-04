ليبيا – قا لعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو مجلس الدولة الإستشاري ادريس بوفايد إن مذكرتي التفاهم التي تم توقيعهما بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أدروغان شأن ليبي – تركي خالص يمثل السيادة الليبية بالتالي ستعود على البلاد بالنفع على حد زعمه.

بوفايد وصف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد ردود الأفعال على الإتفاقية بأنها مجرد صراخ من أشخاص أصيبوا بصدمة سواء دول أو جهات، مشيراً إلى أن هذه الردود لا قيمة لها إطلاقاً حسب تعبيره.

وأوضح أن هذه المذكرات تم توقيعهما تماشياً مع قانون البحار الدولي ومن حق ليبيا أن تفرض سيطرتها على المنطقة الاقتصادية البحرية التي تصل لـ 200 كيلو متر، لافتاً إلى أن المسافة بين ليبيا وتركيا هي أقل من 400 ميل.

وتابع مدعياً :” للأسف اليونان اغتصبت ما يقارب 39 ألف كيلو متر مربع من المنطقة الاقتصادية البحرية الليبية في 2014 لأن ليبيا كانت في وضع بداية الإنقسام السياسي و العسكري و الأمني، هذه الاتفاقية تؤكد حق ليبيا على طول المسافة وبمحاذاة المنطقة الاقتصادية البحرية التركية وبذلك أصبحت تركيا دولة حدودية لليبيا مما يعزز التعاون البحري والاقتصادي في المناطق سواء التنقيب عن الغاز والنفط والصيد البحري حتى المجال الجوي للطائرات الليبية التي بإمكانها حالياً العبور في هذه المنطقة بأمان دون أي إذن”.

أما عن الاتفاق الأمني رأى أن الأولوية بالنسبه لهم هو الإتفاق الأمني العسكري والرئاسي وحكومة الوفاق هي الشرعية في ليبيا وتعمل من العاصمة طبقاً للاتفاق السياسي لذلك من واجبها حماية المواطنين الليبيين المدنيين وغير المدنيين بحسب تعبيره.

وإستطرد حديثه:”الآن هناك إرهاب مصري و روسي وفرنسي يقصفون المنشآت الليبية و الأطفال و النساء و ما إلى ذلك فمن واجب حكومة الوفاق حماية مواطنيها ومحاولة أن يكون لها علاقات أمنية وعسكرية مع الدول”