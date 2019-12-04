إسبانيا – قدم الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، وعدًا بشأن مستواه للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي.

ووفقًا لبرنامج “إلـ تشيرنجيتو” الإسباني، فإن بيل وعد زيدان بأنه سيقدم “120%” من إمكاناته، خلال الفترة المقبلة، لمساعدة الفريق.

لكن البرنامج أشار إلى أن غرفة ملابس ريال مدريد، سئمت من وعود النجم الويلزي.

وربطت تقارير صحفية بيل بالانتقال إلى أكثر من نادٍ، في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

لكن الصحف الإسبانية تقول إن إدارة ريال مدريد، ترفض التخلي عن جاريث بيل، هذا الموسم، وتثق أنه لا زال حاسمًا، رغم معاناته المستمرة من الإصابات.

وأثار بيل مؤخرا الكثير من اللغط، وتعرض لهجوم واسع من الإعلام والجماهير المدريدية، على خلفية اتهامه بالاستهتار واللا مبالاة بناديه.

المصدر: كووورة