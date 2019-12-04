أبوظبي – تباين أداء أسواق المال العربية في نهاية تداولات، امس في وقت هبطت أسعار النفط في البورصات العالمية.

وبحلول الساعة (11:52 ت.غ)، نزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم فبراير / شباط بنسبة 0.53 بالمئة أو 32 سنتا إلى 60.60 دولارا للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يناير/ كانون الثاني بنسبة 0.55 بالمئة أو 31 سنتا إلى 55.65 دولارا للبرميل.

وما تزال أسواق المال الإماراتية في عطلة رسمية منذ مطلع الأسبوع الجاري لمناسبة اليوم الوطني، على أن تعاود الدوام الرسمي اعتبارا من الأربعاء القادم.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.63 بالمئة إلى 7883 نقطة، بدعم مكاسب أسهم كبرى في قطاعات المصارف والبتروكيماويات.

وصعدت بورصة البحرين بنسبة 0.17 بالمئة إلى 1540 نقطة مع ارتفاع أسهم “البحرين الوطنية القابضة” بنسبة 0.32 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنسبة 0.54 بالمئة و”البحرينية الكويتية للتأمين” بنسبة 1.64 بالمئة.

وأغلقت بورصة قطر على ارتفاع هامشي بنسبة 0.04 بالمئة إلى 10186 نقطة، بدعم مكاسب بعض الأسهم الكبرى في قطاع المصارف والصناعة.

وفي الكويت، انخفض المؤشر الأول بنسبة 0.59 بالمئة إلى 6622 نقطة، فيما نزل المؤشر الرئيس بنحو 0.29 بالمئة إلى 4784 نقطة، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.51 بالمئة إلى 6003 نقطة.

ونزلت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.5 بالمئة إلى 13469 نقطة؛ وسط عمليات بيعية للمؤسسات المحلية والعربية إضافة إلى الأفراد بجميع فئاتهم.

وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.45 بالمئة إلى 4056 نقطة، مع نزول أسهم “فولتامب للطاقة” بنسبة 10 بالمئة و”السوادي للطاقة” بنسبة 5.7 بالمئة و”بنك ظفار” بنسبة 3.23 بالمئة.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة هامشية بلغت 0.07 بالمئة إلى 1792 نقطة، مع تراجع أسهم “الاتحاد للسجائر” بنسبة 1.34 بالمئة و”الأهلي” بنسبة 1.05 بالمئة و”بنك الاتحاد” بنسبة 0.62 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، مع ارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 0.63 بالمئة إلى 7883 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.17 بالمئة إلى 1540 نقطة.

قطر: بنسبة 0.04 بالمئة إلى 10186 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

الكويت: بنسبة 0.59 بالمئة إلى 6622 نقطة.

مصر: بنسبة 0.5 بالمئة إلى 13469 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.45 بالمئة إلى 4056 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1792 نقطة.

الأناضول