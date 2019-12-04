مدريد – أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أمس الثلاثاء في قمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة في العاصمة الإسبانية بأن العقد الحالي في طريقه ليصبح الأعلى في درجات الحرارة على الإطلاق في تاريخ سجل المناخ.

وقال الأمين العام بيتري تالاس “لا نقترب بأي حال من تحقيق هدف اتفاقية باريس”. وأضاف “إذا لم نتخذ إجراء عاجلا بشأن المناخ الآن، فإننا نتجه إلى ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من ثلاث درجات مئوية بحلول نهاية القرن”.

واجتمعت وفود من نحو مئتي دولة في مدريد لوضع قواعد للوصول إلى هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وكان متوسط درجة الحرارة العالمية حتى أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام أعلى بمقدار 1.1 درجة عن المستويات المسجلة قبل بداية العصر الصناعي أواخر القرن 18 الميلادي، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ويضع هذا “2019” على المسار ليكون العام الثاني أو الثالث الأعلى في درجة الحرارة في السجل.

وأكدت المنظمة أيضا مجددا ما توصلت إليه الآونة الأخيرة، وهو أن تركيزات ثاني أكسيد الكربون قد وصلت مستوى قياسيا في الغلاف الجوي العام الماضي واستمرت في الارتفاع هذا العام.