مصر – رزق الفنان المصري حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح بمولودتهما الأولى.

الفنان المصري أشرف عبدالباقي أعلن هذا الخبر السعيد، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وكشف عن اسم مولودة حمدي وإسراء، وهو “تمارا”.

عبدالباقي هنأ الميرغني وإسراء، بقوله: “بقيت أبو تمارا ياحمدي؟ هههه.. ألف مبروك حمدي واسراء.. أجمل بنوتة تمارا”.

وكانت الفنانة المصرية إسراء عبدالفتاح قد أعلنت عن حملها في طفلها الأول من زوجها الفنان حمدي الميرغني في شهر أكتوبر الماضي، حيث شاركت جمهورها بصورة لها من أمام الكعبة، أثنا أدائها مناسك العمرة، وقد ظهرت في الصورة ببطن منتفخة، مما كشف عن أنها في الأشهر الأخيرة من حملها.

إسراء دعت الله أن يحفظ لها جنينها، بقولها: “اللهم اعيذ ما في رحمي بكلماتك التامة و من كل شيطان وهامة و من كل عين لامة، اللهم حسن خلقه و خُلقه و سهل حمله و مخرجه و اجعله قرة عين لي و لوالده و اجعله من عبادك الصالحين”.

وكالات