سوريا – أكد رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، اليوم مواصلة الشرطة العسكرية الروسية تسيير دوريات في شمال سوريا .

وقال بورينكوف، في موجز صحفي، إن وحدات من الشرطة العسكرية الروسية سيرت دوريات في مسارات مختلفة في محافظتي حلب والرقة السوريتين، إضافة إلى إجراء دورية جوية من قبل طائرات حربية روسية.

كما ذكر رئيس المركز أن قافلة من العسكريين الروس والأتراك نفذت دورية مشتركة في محافظة حلب، جرت تحت غطاء مروحيات حربية روسية.

وأفاد بورينكوف بأن المسلحين المتمركزين في منطقة خفض التصعيد بإدلب يواصلون انتهاكاتهم للهدنة، حيث تم رصد 56 عملية قصف خلال الساعات الـ 24 الماضية، استهدفت 32 بلدة وقرية في محافظات حلب واللاذقية وإدلب.

وتقوم روسيا وتركيا بتسيير دوريات مشتركة في شمال سوريا، وذلك تنفيذا لأحد بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعهما بين الطرفين إثر محادثات أجراها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي، في 22 أكتوبر الماضي. وتركزت المحادثات على تسوية الأوضاع في المنطقة بعد شن أنقرة، في 9 أكتوبر، هجوما ضد مقاتلي “وحدات حماية الشعب” الكردية هناك.

المصدر: نوفوستي