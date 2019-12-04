ليبيا – التقى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة حبيب الميهوب أمس الثلاثاء بالقنصل العام لجمهورية السودان لدى ليبيا عمر صالح ابوبكر بحضور كلاً من مدير إدارة الشؤون القنصلية الميهوب رافع الميهوب والملحق الإداري بالقنصلية السودانية عبدالعزيز أبو الحسن.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي لخارجية المؤقتة سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين كما تم مناقشة اخر المستجدات على الساحة الليبية وبحث أوضاع الجالية السودانية في ليبيا.

ومن جانبه،حمّل القنصل العام السوداني تحيات وزير الخارجية بجمهورية السودان أسماء محمد عبدالله الى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج.