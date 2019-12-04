ليبيا – أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً بالمبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة حيث ” تباحثا في التطورات الخاصة بالأزمة الليبية والجهود المبذولة نحو إنجاح عملية برلين لتأمين الحل السياسي لاستعادة الاستقرار على الساحة الليبية ” .

ووفقًا لبيان صادر عن الخارجية المصرية فقد أكد شكري دعم مصر الكامل لسلامة في مهمته والحرص على نجاحها، وشدد على أهمية الحيلولة دون إعاقة العملية السياسية في المرحلة القادمة بأي شكل من الأشكال من قبل أطراف على الساحة الليبية أو خارجها .

وأضاف البيان : ” أكد شكري على سبيل التحديد أن الاتفاقين اللذين وقعهما السيد فايز السراج رغم عدم امتلاكه للصلاحيات اللازمة مع تركيا إنما من شأنهما تعميق الخلاف بين الليبيين، ومن ثم تعطيل العملية السياسية ” في إشارة للتداعيات الناتجة عن هذا الإجراء .

وحذّر رئيس الدبلوماسية المصرية أن هذا التطور يأتي في وقت بدأ يتشكل توافق دولي حول كيفية مساعدة الأخوة الليبيين على الخروج من الأزمة الحالية ، وفقًا لنص ذات البيان .

وختمت الخارجية المصرية بيانها مؤكدة على أن الجانبان قد اتفقا على تكثيف التواصل فيما بينهما وصولاً إلى إنهاء الأزمة الليبية تحقيقاً لمصالح الشعب الليبي ، إيضًا بحسب البيان .

المرصد – متابعات