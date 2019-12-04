طريقة للتخلص من الصداع من دون دواء وبدقائق قليلة

طريقة للتخلص من الصداع من دون دواء وبدقائق قليلة

انجلترا – يعتبر الصداع أو ألم الرأس من الأوجاع الشائعة في العالم. وهو يحدث لأسباب مختلفة وعادة ما يتم اللجوء إلى الدواء المناسب من أجل التخلص منه.

وما لا يعرفه الكثيرون هو أنه يمكن بعض الطرق غير الدوائية ان تساعد على التخفيف منه أيضاً. ويعتبر التدليك أحد هذه الطرق وأكثرها فعالية. فهو يحفز الدورة الدموية ويعزز عملية مرور الأوكسيجين إلى الخلايا.

وفي هذه الحالة توضع رؤوس الأصابع على أعلى الأنف مع التدليك بحركات دائرية متواصلة.

بعد ذلك يتم الانتقال إلى منطقتي الصدغين والقيام بالحركة نفسهالبضع دقائق. وأخيراً يتم تدليك الجزء الأعلى من الرأس بواسطة اليدين معاً مع الضغط الخفيف.

ومن المفيد أيضاً الاعتماد على ضمادة الماء الباردمن خلال وضعها على الجبين مع تكرار العملية إلى ان يختفي الألم وهو ما يحدث عادة في مدة لا تزيد على 10 إلى 15 دقيقة.

وكالات