ليبيا – أفاد القيادي بالمجلس العسكري مصراتة والتابع لعملية بركان الغضب التابعة للرئاسي محمد هاشم بأن ظهور أفراد ما وصفها بـ” ميليشيا 166 التابعة لمجرم الحرب حفتر” (الكتيبة 166 مشاة قيادة عامة) في مقطع مصور بمنطقة السدادة عبارة عن “بروباغاندا اعلامية”.

هاشم زعم بحسب المكتب الإعلامي لـ”عملية بركان الغضب” بأنهم اتجهوا للمكان الذي ظهرت فيه الكتيبة ولم يجدوا الا آثارها بعد تعقبهم للمكان ضمن دوريات روتينية حسب تعبيره.

واختتم القيادي بالمجلس العسكري مصراتة حديثه فائلاً :” نحن بالمرصاد لأي تحرك وسنتعامل معه بحزم”.